Slovenke boljše od Hrvaške

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Krškem igrala prijateljsko tekmo s Hrvaško in zmagala s 4:1 (2:1). Hrvatice so povedle z golom Izabele Lojna v deveti minuti, preobrat pa so uprizorile Mateja Zver, ki je najprej v 41. minuti zadela iz enajstmetrovke, nato pa se je med strelke vpisala še v 58. minuti, Lara Prašnikar, ki je zadela v 44., in Lana Golob z golom v 64. minuti. Slovenke bodo sicer jeseni začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: