Slovenke si v Larisi želijo poln izkupiček

Tekmec bo Grčija, izbranke selektorja Boruta Jarca pa napovedujejo boj za nove tri točke. Slovenija je v dosedanjih treh tekmah zbrala štiri točke, ob zmagi proti Estoniji v gosteh (4:0), domačem porazu proti Franciji (2:3) in domačem remiju proti Walesu (1:1) pred tremi dnevi v Lendavi. Tako so točke z željo po vsaj drugem mestu nujne. Po treh kolih v skupini I vodi favorizirana Francija z devetimi točkami, Wales jih ima sedem, Grčija šest, Slovenija štiri, Kazahstan in Estonija pa sta še brez točk.

»V Grčiji je cilj jasen – nove tri točke, da ostanemo v igri za drugo mesto v skupini,« je za spletno stran Nogometne zveze Slovenije povedala vratarka Zala Meršnik. Ob Meršnikovi (Turbine Potsdam) so v izbrani vrsti še Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Adrijana Mori (Carl Zeiss Jena), Nina Predanič (Grasshopper Club Zürich), Kristina Erman (Charleroi), Kaja Eržen (Napoli), Mateja Zver (St. Polten), Dominika Čonč (Valencia), Lana Golob (Worcester Smiles), Pamela Begić (Ljubljana), Evelina Kos (Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (Olimpija Ljubljana), Ana Milović (Olimpija Ljubljana), Sara Nemet (Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (Olimpija Ljubljana), Lara Klopčič (Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl (Pomurje Beltinci), Kaja Korošec (Pomurje Beltinci), Sara Makovec (Pomurje Beltinci), Špela Rozmarič (Pomurje Beltinci), Zala Kuštrin (Radomlje) in Anja Prša (Olimpija Ljubljana).

Francozinje so jim zabile kar deset golov

Grkinje so doslej dvakrat premagale Kazahstan, proti Franciji pa izgubile kar z 0:10. Na evropskem ali svetovnem prvenstvu še niso zaigrale, leta 2004 so zaigrale na domačih olimpijskih igrah v Atenah, kjer so bile desete. V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.