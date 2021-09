Oblak jih je spravil v zadrego, Gliha premore ulico, Keka se bojijo

V nadaljevanju preberite:

Ivan Buljan in Ivica Šurjak ne trdita zaman, da jima je bilo nerodno, ko se je klubu leta 1973 pridružil Ljubljančan Brane Oblak. Če so ponosni Dalmatinci dotlej menili, da so »izumili« nogomet, jim je na treningu z Oblakom postalo nerodno, tako močno je izstopal legendarni Brane, ki je pred 45 leti igral nogomet, kakršnega so preostali začeli šele v tem stoletju.



Primož Gliha je 2. aprila 1997 šokiral Hrvate s tremi goli, po njem še danes neuradno imenujejo eno od ulic, ki vodi do štadiona Poljud. Splitčani se najmočneje bojijo Matjaža Keka, ki je v obdobju med februarjem 2013 in oktobrom 2018 enajstkrat obiskal Poljud na klopi Rijeke, pri tem pa ostal neporažen (6-5-0). V članku še druge podrobnosti o slovenskih zvezdah Splita.