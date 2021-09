V Stožicah nihče ni izstopal, morda so fantje varčevali moči za Poljud

V nadaljevanju preberite:

Kako so igrali slovenski nogometaši v tekmi z Malto? Dvoboj jim je povzročal veliko preglavic, igra jim ni stekla in so jih pogosto stisnili tudi Maltežani. Predvsem v drugem polčasu stožiške tekme je bilo mučno spremljati Slovence, ki so navidez premogli manj energije od članov 177. ekipe na lestvici Fife. Preberite statistično analizo dvoboja Slovenije in Malte in kaj ta pomeni pred spopadom s Hrvaško. Preverite tudi, komu smo namenili najvišje oziroma najvišje ocene ter, kako je vodil tekmo selektor Matjaž Kek.