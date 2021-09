Za prvo mesto v slovenski skupini bo treba osvojiti 20 točk

Vedeli so, da bo tekmec igral v postavitvi 4-2-3-1

Boj za svetovno nogometno prvenstvo v Katarju se preveša v drugo polovico. Najbolj izenačena je prav slovenska skupina kvalifikacij, saj vodilno in zadnjo ekipo na lestvici ločijo tri točke. Hrvaška je v derbiju kola iztržila točko v Rusiji, s čemer si je okrepila položaj v boju za vrh.»Po enem od naših preračunov potrebujemo za prvo mesto v skupini 20 ali 21 točk. Treba jih je osvojiti čim prej in čim več, s točko v Rusiji pa sem zadovoljen. Vse ekipe so blizu na dveh ali treh točkah, zato ni še nič odločeno, pred nami pa je še zahteven urnik. Najprej potujemo na Slovaško, s čemer bomo izgubili celo noč, kar gotovo ni humano, nato v torek igramo še s Slovenijo v Splitu,« je ocenil hrvaški selektorpo tekmi v Rusiji (0:0).Dalić je opisal tudi potek tekme z Rusijo, nekaj podobnega pričakujejo Hrvati tudi v tekmi s Slovenijo. »Gotovo sta nam manjkala globina v igri in odločnost v napadu, saj nismo zabili gola. Tekmec se je zgostil in nam ni dovolil, da prihajamo v kazenski prostor. Veliko smo si ustvarili prek obeh bokov oziroma kril, toda manjkala nam je konkretnost pred zadnjim dejanjem. Vedeli smo, da bo tekmec igral v postavitvi 4-2-3-1, zato sem iskal globino sin,« je še dodal Dalić.