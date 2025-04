Slovenski fantje, ki jih je vse manj, so glavna tarča

V nadaljevanju preberite:

Z zmago v sobotnem velikem derbiju 33. kroga 1. SNL v Stožicah bi Olimpija s tekmo več pobegnila Mariboru na neulovljivih 13 točk. Zato bi lahko utegnila biti bollj zanimiva in negotova bitka za naslov podprvaka. Do konca sezone vodilne Ljubljančane po velikem derbiju na papirju čaka le še ena zahtevnejša tekma, v zadnjem kolu mestni obračun s Šiškarji. Mariborčani morajo še na Bonifiko! Toda v španski bitki trenerjev Alberta Riere in Victorja Sancheza na štadionu Z'dežele, kjer so na svoj račun znova prišli ljubitelji trilerjev, je bilo že močno videti, kaj od 24. maja, ko bo zadnje dejanje 34. sezone 1. SNL, čaka najboljše slovenske klube.

Bivši prvak Celje in najbrž prihodnji Olimpija ter tudi druga člana velike četverice, Maribor in Koper, so pred obsežno igralsko obnovo, ne glede na to, kako uspešno se bo razpletla ta sezona. Težko se bo izogniti novemu eksodusu najboljših, med katerimi bodo v večini najboljši slovenski nogometaši.

V ospredju so Celjani. Po tako odmevni in igralsko prepričljivi sezoni je zato za vodstvo kluba, glavnega plačnika Maksima Denima in predsednika Valerija Kolotila glavno naslednje vprašanje: je mogoče za enak vložek ohraniti »slovenskost«, zelo visoke tekmovalne ambicije in biti podobno uspešen?