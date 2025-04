Maribor pripravljen na derbi, na evropsko poletje še ne

V nadaljevanju preberite:

Prvoligaška tekma se bliža ciljni črti, nogometaši Olimpije pa naslova državnega prvaka še nimajo v rokah. Mariborčani so v drugem polčasu tekme z Radomljami (4:0) prebudili napadalni stroj in se ogreli za večne tekmece, v Stožicah lahko dobijo derbi za prestiž in dobro popotnico za poletno prenovo moštva, prvenstva zakuhati najbrž ne morejo več. Tudi zaradi težkega sporeda, moč vijoličnih bo do konca sezone vsaj še trikrat na preizkušnji. Odgovore na to, kdo bo del evropskega Maribora, iščejo tudi v pisarnah.

Nogometaši Maribora dva meseca trkajo na priprta vrata boja za naslov državnega prvaka, do konca jih niso uspeli odpreti. Pred derbijem v Ljudskem vrtu na začetku marca so začutili priložnost, do konca napolnili tribune in Olimpijo domov poslali praznih rok. Le tri dni so uživali v evforiji, preden je vijolice na realna tla postavilo Primorje. V Mariboru in Ljubljani je sledilo spotikanje proti cilju prvoligaškega maratona, le dve točki s tekem proti Domžalam, Bravu in Nafti bodo na koncu krive, da v Ljudskem vrtu niso resno ogrozili bodočih (?) prvakov iz Ljubljane.

V derbi Mariborčani vstopajo z okrepljeno samozavestjo in povsem mirni, po polfinalnem razpletu v pokalu je evropska pot določena, kvalifikacijska vozovnica za konferenčno ligo jim ne bo ušla. V Stožicah bi z zmago na večnem derbiju poglobili krizo poškodovane in utrujene Olimpije ter postavili temelj za poletni remont. S prihodom v Ljudski vrt povezujejo reprezentanta Petra Stojanovića in Jana Mlakarja, zanimiv je tudi Danijel Šturm, ena redkih svetlih točk mizerne sezone Domžal, ki so ob sobotnem remiju s Primorjem (1:1) naredile nov korak k zadnjemu mestu in selitvi med drugoligaše. Boj z Nafto za dodatne kvalifikacije je bolj odprt kot boj za vrh, a dokler vsaj v teoriji ostaja v igri, Maribor puške ne bo vrgel v koruzo.