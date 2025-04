Celjani odprli Olimpijine rane, želijo jih še posoliti

V nadaljevanju preberite:

Polfinalni pokalni razplet je praktično razblinil neznanke o tem, kdo bo igral v Evropi. Celjani in Koprčani, ta trenutek najbrž v najboljši formi, bodo v finalu, 14. maja v Stožicah, razbremenjeni prvenstvene bitke za Evropo. Nogometaši Brava so tako rekoč izpuhteli. A po malem diši po bolj napetem ligaškem finišu, Olimpija izgublja dah, igralce in mirnost, zaradi česar so nekaj šampionskega upanja oživeli neprepričljivi Mariborčani.

Zasuk v Fazaneriji je vrnil nekaj upanja, toda vijoličnim to kaj prida ne pomaga. Imajo težave v prepoznavanju zmag. Koliko letošnjih je bilo zaradi njihove odlične igre? A so »zavohali kri«. Dočakali so, kar so ves čas upali spomladi, Olimpijino krizo. Najbrž je prišla prepozno, toda kot pravi krilatica, nikoli ni prepozno.

Ne glede na trenutna razmerja sil in resnično velike težave Ljubljančanov je težko v treh dneh premagati istega tekmeca. A celjski proizvajalec »adrenalina« Albert Riera hoče le zmagovati, lakoto za zmagovanjem, ob res čudoviti in zdaj še konkretni igri, je vcepil tudi igralcem.

Celjani žanjejo sadove minulega dela in trenerjevo vztrajanje pri svojih idealih, zeleno-beli pa prav tako plačujejo davek za minulo delo: poškodbe so načele moštvo, po mnenju trenerja Victorja Sancheza so tudi slabe vadbene razmere in ozek igralski kader povzročile krizo. A trenerja kaže spomniti, Olimpija od jeseni ni storila igralnega preskoka. Stagnirala je in nazadovala.