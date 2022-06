Slovenski nogometaši prepričani, da lahko presenetijo Švedsko

Če bodo pravi, kot pravijo v slovenskem taboru, lahko presenetijo tudi močne skandinavske tekmece.

»Švedska je odlična reprezentanca, redno je na velikih tekmovanjih. Malo smo jo že analizirali, malo jo še bomo. Vemo, kje so njene dobre strani in kje jo lahko presenetimo. Na treningih smo to tudi uigravali. Če bomo pravi tako v obrambnih kot napadalnih nalogah, jo lahko presenetimo. Ne bo dovolj samo en segment, torej ali napad ali obramba,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal vezist Adam Gnezda Čerin.

Selektor Matjaž Kek je poudaril pomen širšega nabora igralcev, saj je med drugim zaradi bolezni odpadel Timi Max Elšnik, zaradi poškodbe pa Blaž Kramer, nekaj težav pa imata tudi srednja branilca Miha Mevlja in David Brekalo.

»O kakovosti tekmecev ni treba razpravljati, moramo razmišljati o sebi, je pa vse skupaj velik izziv in motiv. Če bomo povezali odločnost, samozavest, disciplino, potem bo v redu,« je dejal Kek in poudaril, da je cilj jasen. »Seveda si želimo ostati v tej ligi. Poskušali bomo zbrati čim več točk za obstanek v tej eminentni druščini. Čeprav pogled sega tudi v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024, pa na ligo narodov ne gledamo kot zgolj na pripravo zanje. To so tekmovalne tekme in pričakujem, da bo odziv pravi,« je povedal Kek, ki ob odsotnosti Josipa Iličića pričakuje, da bodo tudi drugi igralci prevzeli odgovornost.

Do pozitivnega izida le s kakovostjo v obeh smereh

Spomnil je tudi na nihanja v igri, ki so se v preteklosti pojavljala pogosteje od želja.

»Če v enem trenutku lahko kakovostno igraš s Poljaki in Hrvati, potem pa si videti tako kot na Cipru, je to črno-bela slika z nihanji. Če ti alarm sproži le zveneče ime, je zdaj priložnost, da to potrdimo, torej da lahko kakovostno igramo proti takšnim tekmecem,« je še dejal Kek.

Ta se je ozrl tudi na razvoj same igre, nogomet je postal hitrejši, agresivnejši, »če Slovenija izgubi sedem od desetih 'duelov', potem ni kaj iskati«.

Gnezda Čerin obljublja dobro podobo. »Čakajo nas štiri zelo težke tekme, kakovostni tekmeci, ampak smo se dobro pripravili. Tudi mi imamo kakovost. Poskusili jo bomo pokazati v obeh smereh, v obrambi in v napadu, le tako lahko pridemo do pozitivnega izida,« je poudaril vezist in dodal, da je vzdušje v ekipi odlično ter da se sestavljajo v »dobro klapo«.

Četrtkovo tekmo bodo sodili Francozi na čelu z Ruddyjem Buquetom. Po tekmi s Švedi bo Slovenija v soboto odpotovala v Beograd, kjer jo v nedeljo čaka obračun s Srbijo.