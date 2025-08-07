Slovenski nogometni reprezentant zaradi hude prometne nesreče na zatožni klopi

Slovenski nogometni reprezentant in do nedavnega član Celja Aljoša Matko se bo na sodišču zagovarjal kot soobtožen za povzročitev hude prometne nesreče iz malomarnosti. Nesreča se je zgodila 10. aprila 2021 na odseku ceste med Črnomljem in Metliko, v kateri je bilo več poškodovanih, med drugimi tudi Matkov sopotnik v avtomobilu Jan V., nekdanji nogometaš NK Bela Krajina.

Po nesreči se je Matko hitro vrnil na igrišča in v dresu Maribora sezono končal s sedmimi zadetki. V letošnjem je prestopil k madžarskemu Újpestu, za katerega je na dveh tekmah enkrat že zatresel nasprotnikovo mrežo. V prometni nesreči, zaradi katere bo Dolenjec moral na zatožno klop, so bila udeležena tri vozila, Matko pa naj bi s svojim vozilom s previsoko hitrostjo prehiteval drugi avtomobil.

S slovenskim nogometašem so bile v avtomobilu še tri osebe, po njegovih besedah pa je voznik, ki ga je Matko prehiteval, nenadoma pospešil in zavil na prehitevalni pas. Oba udeleženca sta obtožena povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, drugi voznik pa naj bi bil kriv tudi kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Aljoša Matko sicer šteje 25 let, pred letošnjo sezono pa sej ze iz Celja za pol milijona preselil na Madžarsko. Pred tem je igral še za švedski Hammarby, Maribor, Bravo in Olimpijo. Dve sezoni nazaj je s Celjem postal slovenski državni prvak, letos pa je z grofi slavil še naslov pokalnih prvakov.