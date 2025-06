Matko bo znova združil moči s Krznarjem

Slovenski nogometni reprezentant Aljoša Matko se iz Celja seli na Madžarsko. Kot so potrdili v celjskem klubu, bo napadalec po novem nosil dres prvoligaša Ujpesta.

Matko je v celjskem dresu zbral 122 nastopov, 51 zadetkov in 16 asistenc, v novem klubu, 20-kratnem madžarskem prvaku, nazadnje 1997/98, pa se bo pridružil še enemu slovenskemu napadalcu Milanu Tučiću. Klub sicer vodi nekdanji strateg Celja Damir Krznar.

»Zelo sem vesel, da sem naredil še en korak v svoji karieri. Predstavljeni načrti so name naredili zelo dober vtis in rad bi bil aktiven na tej poti, ki vodi do uspeha. Seveda pa sem vesel, da bom spet sodeloval z Damirjem,« je dejal Matko.

»Aljoša je hiter, odličen igralec z občutkom za gol, ki smo ga izbrali prav zato, ker predstavlja resno grožnjo pred nasprotnikovimi vrati. Po prejšnji sezoni smo menili, da moramo okrepiti ekipo predvsem v napadu, z njegovim prihodom pa so se razširile tudi možnosti variacij Damirja Krznarja, kar je bil prav tako pomemben vidik,« pa je za Ujpestovo spletno stran povedal direktor kluba Balazs Benczedi.