Slovo pionirja med trenerji

Slovaški nogometni strokovnjak Jozef Vengloš, nekdanji selektor Češkoslovaške reprezentance in pomočnik ekipe, ki je leta 1976 osvojila naslov evropskega prvaka, je umrl pri 84 letih.



Vengloš je bil pomočnik selektorja, ko je Češkoslovaška po kazenskih strelih v finalu eura 1976 premagala branilko naslova Zahodno Nemčijo.



Štiri leta pozneje je Vengloš kot glavni trener popeljal Češkoslovaško še do tretjega mesta na euru 1980.



V dolgoletni trenerski karieri je kot selektor vodil še reprezentance Avstralije, Omana, Malezije in Slovaške, na klubskem področju pa je bil tudi trener Aston Ville, škotskega Celtica in turškega velikana Fenerbahčeja.



V zgodovino nogometa bo zapisan kot pionir med trenerji, saj je bil prvi na trenerskem stolčku enega od angleških klubov (Aston Villa leta 1990) in ni bil rojen v Veliki Britaniji ali na Irskem.



Med drugim je bil Vengloš selektor Slovaške, ko se je na začetku devetdesetih let, 16. novembra 1993, v Prievidzi v neuradni tekmi pomerila s Slovenijo (2:0).

