So Čeferinovi, so uspešni, a so anomalija

Večina klubov ima premalo denarja za svoje ambicije in cilje, zato je bila beseda stabilizacija ena od najpogosteje slišanih v minulih tednih, ko so klubi oblikovali tekmovalne in poslovne načrte. Prednjačili so pri prvakih, vijoličnih, ki so minulo sezono uporabili pokeraški vse ali nič. Izšel se jim je s tekmovalnim »all«, a ne tudi z denarnim »in«. Morda se še bo v Evropi. Da bi zadržali ali odkupili posojene, ni bilo dovolj denarja, za nove zvezdniške nakupe še manj. Pri Olimpiji o stabilizaciji javno ne govorijo, a je več kot očitno, da bodo najemali »delovno silo«, ne domačo, v zadnjem trenutku. Dva največja kluba sta pred resno težavo: na domačem trgu nista našla ustreznih igralcev, ki bi lahko nadomestili izkušene mojstre.