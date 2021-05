Sobota v Ljudskem vrtu bo dala novega prvaka

Simon Rožman še ni bil slovenski prvak. FOTO: Gregor Wernig

Pritisk na strani Maribora

Ante Šimundža je uspešno pripeljal Muro v Evropo. FOTO: Leon Vidic

Kdo v dodatne kvalifikacije in kdo še v Evropo?

Dosedanji prvaki:

1991/92 Olimpija

1992/93 Olimpija

1993/94 Olimpija

1994/95 Olimpija

1995/96 Gorica

1996/97 Maribor

1997/98 Maribor

1998/99 Maribor

1999/00 Maribor

2000/01 Maribor

2001/02 Maribor

2002/03 Maribor

2003/04 Gorica

2004/05 Gorica

2005/06 Gorica

2006/07 Domžale

2007/08 Domžale

2008/09 Maribor

2009/10 Luka Koper

2010/11 Maribor

2011/12 Maribor

2012/13 Maribor

2013/14 Maribor

2014/15 Maribor

2015/16 Olimpija

2016/17 Maribor

2017/18 Olimpija

2018/19 Maribor

2019/20 Celje

Nogometaši v državnem prvenstvu bodo v soboto končali jubilejno 30. prvoligaško sezono. O naslovu prvaka bo odločala prav zadnja tekma, na njej se bosta ob 20. uri v Ljudskem vrtu merila Maribor in Mura. Zadnji, 36. krog Prve lige Telekom Slovenije bo sicer dal tudi potnika v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi.Osrednja tekma pa bo obračun vijoličnih, ki lovijo svoj 16. naslov prvaka, in črno-belih, ki takšnega še nimajo. V prednosti so izbranci, ki imajo tri točke prednosti in jim tako za naslov zadostuje že točka. V primeru poraza pa bi naslov pripadel Muri, saj ima ta boljše medsebojno razmerje v sezoni. Ena tekma med tekmecema se je končala z 0:0, eno je dobil Maribor z 2:1, eno pa Mura z 2:0.»Negotovost v boju za vrh je še posebej zanimiva za gledalce, kot trener pa se ukvarjam z izzivom, ki ga prinaša za našo mlado ekipo. Če pogledamo kader, je Mura nedvomno izkušenejša, a to ne bi smelo biti pretiranega pomena v zadnjem krogu. V tem finišu pa veliko pomeni spoznanje, da bodo z nami tudi navijači,« je uradna stran lige navedla razmišljanje Rožmana, ki ob nekaterih poškodovanih igralcih ne bo mogel računati tudi na kaznovanega»Vemo, kaj nam prinaša zadnja tekma. Ne smemo pa zganjati evforije. Vsi fantje se dobro zavedajo, kaj vse smo vmes morali prestati, da smo prišli do takšne situacije. Zato ostajamo mirni, osredotočeni na odločilnih 90 minut, da oddelamo sezono do konca, kot si vsi skupaj želimo,« pa je za spletno stran Maribora povedal njegov prvi strelec in novopečeni članski reprezentantStrateg Mureje prav tako za uradno stran lige poudaril, da si kot športniki seveda želijo biti prvi. Vratarpa je dodal: »En korak smo naredili, vendar ne smemo zapasti v evforijo. Videli bomo, kako bo po 36. krogu prvenstva, dali pa bomo vse od sebe, da zmagamo tudi zadnjo tekmo. Lahko smo bolj sproščeni, pritisk je na strani Maribora.«Da je pritisk res na strani gostiteljev sobotnega obračuna, ki ga bo sodil, pravi tudi član upravnega odbora Mure. »Mi smo že veseli, zadovoljni, saj imamo Evropo zagotovljeno, zato bodo lahko fantje proti Mariboru igrali brez pritiska," je povedal Prelec, ki predvideva, da Mura ob koronskih omejitvah kaj več kot sto vstopnic za svoje navijače ne bo dobila.»Poleg tega pa niti ne vemo, po kakšnem sistemu jih bodo dobili, ali po spletu ali kako drugače. Kot kaže, je Mariborčane nekoliko presenetilo rahljanje ukrepov,« je dejal Prelec. Sami so imeli na prejšnji tekmi proti Domžalam 1000 navijačev na tribunah, ki so vstopili po protokolu PCT (z dokazilom dokazilo o prebolelosti covida-19 ali o cepljenju proti tej bolezni ali pa negativen test na okužbo z novim koronavirusom).Prav slednji pa moti nekatere navijače. Kot pravi dolgoletni član Murine navijaške skupine Black Gringos, se navijačem skupine ne zdi prav, da lahko na primer v cerkev vstopiš brez testiranja, na tekmo pa ne smeš. Zato so tudi na zadnji tekmi ostali pred štadionom. V Maribor pa bodo vseeno šli bodrit svoje in napovedujejo 2:0 ali 2:1 za »čarno-bejle«.Po najnovejših informacijah naj bi si tekmo v Ljudskem vrtu sicer po novem lahko ogledalo 3500 namesto 2000 ljudi, a v klubu še čakajo na odločitev upravne enote. Ob tem so že v začetku tedna v mariborskem klubu za RTV Slovenija veselje ob možnosti vrnitve navijačev na tribune ravno za zaključek sezone. Člani uradne navijaške skupine Vijole so že v sredo bili na tribunah na gostovanju v Kopru, ki so ga Mariborčani dobili z 3:0.Prvoligaška nogometna sezona se bo sicer osmič odločila v zadnjem krogu. Šestič so v igri tudi Štajerci, ki so bili doslej uspešni trikrat. Leta 1999 so v neposrednem obračunu za vrh lestvice ugnali Gorico, dve leti pozneje Olimpijo, sezono zatem pa Primorje. Praznih rok pa so ostali ob koncu sezone 2017/18 in 2003/04, ko je bil prvič troboj za prvaka. Maribor je v zadnji krog vstopil kot vodilna ekipa lige, a je po goluv 89. minuti izgubil v Fazaneriji. Lovorike pa so se tako veselili v Novogoričani.Ti so v tej sezoni že pred časom izpadli v drugo ligo in bodo v soboto sezono sklenili v Sežani pri Taboru, ki si je v zadnji sekundi boja z Olimpijo v prejšnjem krogu zagotovil obstanek. S porazom pa je Olimpija izpadla iz tekme za prvaka.Vse tekme zadnjega kroga z izjemo mariborske se bodo začele ob 16. uri. Polega prvaka bodo odločale tudi o tem, kdo bo sezono končal na devetem mestu in se bo v kvalifikacijah za obstanek meril s Krko. Bravo, Aluminij in Koper imajo po 42 točk, Celje pa dve manj. Celje se lahko reši z domačo zmago prav proti Kopru, medtem ko bosta svoje želje poskušala uresničiti tudi Aluminij v Domžalah in Bravo doma proti Olimpiji.Maribor, Mura in Olimpija imajo tudi zagotovljen nastop v kvalifikacijah evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni, medtem ko bo četrti slovenski predstavnik v Evropi znan po torkovem pokalnem finalu. Če v tem zmaga Celje, bo v Evropo potovalo Celje, če pa zmaga Olimpija, bo mesto pripadlo Domžalam.