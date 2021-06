Sodnik Pitana ujezil Kolumbijce s podajo, Casemiro pa z golom v 100. minuti

Dramatičen večer je z izjemnim zadetkom že v deseti minuti tekme odprl, ki je predložekz desnega boka z volejem zabil mimo vratarja. Pritisk Brazilije na vrata Kolumbije je obrodil sadove šele v 78. minuti, ko se je nehote vmešal tudi sodnik. Izkušeni delivec pravice je nehote blokiral podajoznotraj kazenskega prostora, po tem, ko so se kolumbijski nogometaši za hip ustavili, pa je rezervistnašel, ta pa, ki je zadel z glavo mimo nemočnegaKolumbijci so glasno protestirali in celo niso želeli nadaljevati z igro, medtem ko je Pitana, sodnik finalne tekme SP 2018, zadetek priznal. Za piko na i je že zares globoko v sodnikovem dodatku igralnega časa, v kar stoti minuti po kotuzmagoviti gol prispevalBrazilija je s polnim izkupičkom po treh tekmah na vrhu lestvice svoje skupine (9 točk), Kolumbija, ki je odigrala tekmo več, je na štirih tekmah zbrala štiri točke. Sledijo Peru (4), Ekvador (3) in Venezuela (2). V izločilne boje napredujejo štiri ekipe, skupinski del domačega turnirja pa bo Brazilija zaključila z obračunom proti Ekvadorju.