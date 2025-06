Šok za Kranj, slavje Domžal

Nogometaši Domžal so na povratni tekmi kvalifikacij za popolnitev Prve lige Telemach premagali kranjski Triglav s 4:1 (3:0) in si s skupnim izidom 5:4 priborili obstanek v elitni druščini.

Rumena družina tako ostaja v elitni konkurenci slovenskega nogometa. Potem ko je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij proti podprvaku druge lige, kranjskemu Triglavu, doma izgubila z 1:3, je tokrat v gosteh že po 18 minutah izničila zaostanek, v 33. minuti pa že bila v prednosti, predvsem po zaslugi dveh golov zelo razpoloženega in navdahnjenega Harisa Vučkića. V drugem polčasu so gostje prednost še povišali, to je uspelo Luki Mlakarju, Žiga Ovsenek pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka poskrbel za nekaj kratke napetosti. Znižal je izid, za kaj več pa je gorenjski ekipi zmanjkalo časa.

Začetek ni kazal na to, da bi lahko Domžalčani popravili vtis s prve tekme. Kranjčani, ki so bili na prvi tekmi precej boljši tekmec, so bili na začetku nevarnejši. Oliver Kregar in Žan Benedičič sta s streli od daleč zagrozila Domžalčanom, ki so bili v uvodu povsem nenevarni. A dogodek v 16. minuti je močno spremenil razmerje na igrišču in razmišljanje igralcev obeh ekip.

Takrat je namreč Lan Piskule po kotu nespretno reagiral pred vrati, z glavo je poslal žogo v mrežo svojega vratarja Gregorja Sorčana To je bil prvi šok za domače nogometaše in številne navijače, a že kmalu zatem je sledil nov. Gostje so izvedli protinapad, ki ga je mojstrsko zaključil Vučkić. Sorčana je premagal s strelom s peto.

Navijači Triglava so se pred dnevi takole veselili v Domžalah, tokrat pa razloga za veselje niso imeli. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Domači se še nekaj časa niso zbrali, v 33. minuti pa so v skupnem seštevku že zaostajali. Spet je bil na delu Vučkić, ki je preigraval v kazenskem prostoru, nato pa z natančnim strelom postavil izid 3:0.

Vučkič je v 54. minuti še pripravil priložnost Nikoli Buriću, a ta ni našel žogi poti do mreže. V 74. in 75. minuti so imeli Domžalčani dve lepi priložnosti, Danijel Šturm in Burić, sta se znašla sama pred vratarjem, toda prvi je streljal mimo gola, drugi pa v noge Sorčana. Kar ni uspelo njima, je v 78. minuti Mlakarju, ki je za zadetek potreboval le štiri minute v igri. Z glavo je bil uspešen po kotu.

Triglav je v drugem polčasu imel terensko premoč, a resnejše priložnosti si ni pripravil vse do sodnikovega dodatka. Takrat se je po odbitkih v kazenskem prostoru z nekaj sreče do žoge dokopal Ovsenek ter jo poslal na pravo mesto. A za slavje Triglava je bilo to premalo ...