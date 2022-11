Aleksander Čeferin: Evropskim ekipam parirata Brazilija in Argentina

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prvenstvo v nogometu predstavlja športni vrhunec vsaka štiri leta vse od davne premiere v letu 1930. Mundial je ustavila le druga svetovna vojna, letošnji spektakel v Katarju bo razvnemal strasti nogometne družine med 20. novembrom in 18. decembrom. Na Bližnjem vzhodu kotira visoko tudi vseh trinajst evropskih reprezentanc. Svoja pričakovanja pred turnirjem na Arabskem polotoku nam je zaupal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki napoveduje nov uspešen šampionat za Evropejce (prvi del intervjuja s predsednikom Uefe na voljo tukaj).

»Danes spremljamo telesno še zahtevnejši nogomet kot v letih 1978 in 1982, večina nogometašev je vrhunsko atletsko pripravljenih. Najboljši igralci so bolje zaščiteni, kar je tudi prav. Tedaj so dobrim »lomili noge«. Le primerjajte današnjo obravnavo Messija, Mbappéja in De Bruyneja ali pa tedanjo obravnavo Maradone. Ko mu je Goikoetxea (branilec Bilbaa, op. p.) zlomil nogo, bi moral iti »za nekaj let v zapor«, toda prejel je le rdeči karton. Prav je, da so največji nogometni mojstri danes bolje zaščiteni,« je zatrdil Čeferin.

