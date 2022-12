Argentinski nogometaši: Rojeni smo za trpljenje

Argentinska nogometna reprezentanca tretjič v zgodovini slavi naslov svetovnih prvakov. V finalu mundiala v Katarju je po izvajanju enajstmetrovk premagala Francoze. Igralci, ki so stopili pred mikrofone, so dejali, da teh trenutkov kljub trpljenju na zelenici ne bodo pozabili.

Argentinci so ob naslovu svetovnega prvaka, tretjega za to južnoameriško državo po letih 1978 in 1986, pobrali tri od štirih posamičnih nagrad v Katarju. Le zlati čevelj je z osmimi goli, v finalu je dosegel hat-trick, odnesel Francoz Kylian Mbappe. Najboljši nogometaš prvenstva je postal Lionel Messi, najboljši vratar Emiliano Martinez, najboljši mladi igralec pa Enzo Fernandez.

Paulo Dybala (levo) in Rodrigo De Paul (desno) sta se po veliki zmagi povzpela na vrata. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Tega nikoli ne bom pozabil. Imeti priložnost zastopati svojo reprezentanco na svetovnem prvenstvu je nekaj posebnega,« je po tekmi dejal Fernandez. »Te trenutke bom vselej nosil s sabo. Postali smo svetovni prvaki, kar je neverjetno. Messi si še najbolj od vseh nas zasluži ta naslov. Vesel sem zanj in seveda za vse druge soigralce,« je še dodal 21-letni nogometaš Benfice.

Oblakov soigralec na vrhu sveta

»Smo svetovni prvaki. Nikoli si nisem tega predstavljal. Prav tako nikoli nisem mislil, da bom kdaj držal ta pokal v rokah,« je ob tem dodal še en argentinski nogometaš sredine igrišča Rodrigo De Paul. Soigralec slovenskega vratarja Jana Oblaka pri Atleticu iz Madrida je dodal, da so Argentinci vajeni trpeti na največjih tekmovanj. »Takšni pač smo, rojeni smo za trpljenje, a zdaj imamo nekaj, kar nas bo vso zgodovino združevalo. Smo na vrhu sveta in mislim, da smo si to tudi zaslužili,« je dejal 28-letnik iz Sarandija.

Selektor Argentine Lionel Scaloni je postal najmlajši trener po rojaku Cesarju Menottiju (39 let in 232 dni) leta 1978, ki je ekipo popeljal do naslova prvaka. Scaloni je je bil danes star 44 let in 216 dni, ko je ob koncu streljanja enajstmetrovk skupaj z rojaki proslavljal naslov. V vsej zgodovini je peti najmlajši trener z naslovom svetovnega prvaka.

Emiliano Martinez z lovoriko za najboljšega vrataja. FOTO: Franck Fife/AFP

»Nikoli si nisem predstavljal, da bomo po brezhibni predstavi tako zelo trpeli. Neverjetno, ampak očitno ima ta zasedba vedno pripravljen odgovor,« je v prvih izjavah po tekmi dejal Scaloni in poudaril: »Ponosen sem na svoje nogometaše in na opravljeno delo skozi celotno prvenstvo. Gre za navdušujočo skupino igralcev, ki je prebrodila številne udarce tudi na finalni tekmi. Zelo čustveno je, ko se moraš dvakrat pobirati po vrnitvi in izenačenju tekmecev. Spravili so nas v zahteven položaj. Za Argentino je to zgodovinski trenutek, naši rojaki naj kar uživajo.«

Težko se bo spustiti na realna tla

»Ni besed, s katerimi bi lahko opisal te občutke,« je po tekmi dejal Leandro Paredes. »Še v najlepših sanjah nisem pričakoval, da lahko osvojimo naslov. To je za vse Argentince in tiste, ki nas niso mogli spremljati v Katarju. Težko se bo spustiti na realna tla po vsem, kar smo dosegli na tem prvenstvu. Smo zelo zadovoljni, v to smo vložili ogromno truda," je še dodal iz Paris Saint-Germaina posojeni nogometaš Juventusa.

»Tekmo smo imeli pod nadzorom, ampak smo obenem vedeli, da bomo morali trpeti. Francija je dvakrat zadela, nato smo znova povedli v podaljšku, a so se tekmeci vnovič vrnili. Ob koncu podaljška so skoraj zadeli za zmago, na srečo pa zdaj tukaj stojimo kot prvaki,« je dodal eden od argentinskih junakov obračuna, vratar Martinez. Ob koncu podaljška je obranil nevaren strel Randala Kola Mouanija in s tem preprečil vodstvo ter bržčas zmago Francije. Nato je obranil še enajstmetrovko Kingsleyju Comanu in svoji izbrani vrsti pomagal tlakovati pot do tretjega naslova prvakov.