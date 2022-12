Brazilce je spravil v obup, na vrsti so Argentinci

V nadaljevanju preberite:

Na velikih nogometnih tekmovanjih navijači in mediji od nekdaj častijo predvsem neustavljive napadalce in najboljše strelce. Nihče pa ne more prezreti velike vloge vratarjev. In tako je tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. Yassine Bounou je na petih zahtevnih tekmah prejel zgolj en (avto)gol in postal veliki maroški junak. Hugo Lloris je s številko 1 kapetan in vodja šampionske francoske reprezentance. Zaradi imenitnih obramb enajstmetrovk Argentinci častijo Emiliana Martineza, Hrvati pa Dominika Livakovića.

Livaković je vendarle poseben primer med vratarji polfinalistov mundiala 2022, zakaj? O podcenjenosti mož med vratnicama priča zgovoren podatek, kateri? Koliko znaša Livakovićeva tržna cena in za koliko zaostaja za najdražjimi vratarji? Kakšno čast mu je namenil ugledni francoski L'Equipe?