Dan D za Hrvaško, Belgijo, Nemčijo ...

Predzadnji dan skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu bodo iz skupin E in F znane štiri reprezentance, ki bodo napredovale v osmino finala. Za nohte gre dvema velesilama, Belgiji in Nemčiji. Tekmi v skupini F, Hrvaška – Belgija in Kanada – Maroko, se bosta začeli ob 16. uri.

Najboljši izhodišči imajo Hrvati in Maročani, saj jim za napredovanje zadostuje točka. Maročanom v primeru poraza ali neodločenega izida Belgijcev tudi poraz. Belgija, ki je na mundial prišla kot druga z lestvice Svetovne nogometne zveze, je doslej močno razočarala, a ima še vedno zvezdniško zasedbo, ki ob odlični dnevni formi lahko premaga kogarkoli. Hrvati so bili v prvih tekmah taktično odlični, toda le ena slaba tekma jih lahko pošlje domov. Maročani so praktično že med 16 najboljših.

Nemčija proti Kostariki napoveduje juriš in lov za čim boljšo razliko v golih, zato naj bi selektor Hansi Flick od prve mionute dal priložnost rešitelju proti Španiji Niclasu Füllkrugu. FOTO: Ina Fassbender/AFP

V skupini E bosta ob 20. uri tekmi Kostarika – Nemčija, Japonska – Španija. Nemci upajo, da bodo Španci igrali na polno in premagali Japonce. Štirikratnim svetovnim prvakom Nemcem bo dovolj tudi neodločen razplet v drugi tekmi ob njihovi zmagi z dvema goloma razlike.