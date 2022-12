Derbi Argentina – Francija gotovo pravi vrhunec spektakla v Dohi

V nadaljevanju preberite:

V Katarju pričakujejo spektakularen konec svetovnega prvenstva v nogometu, vsaj delno pričakovani finale med Argentino in Francijo je zanesljivo pravi vrhunec letošnjega mundiala. Klasična nogometna giganta sta zaznamovala osem finalov šampionata, prvič se bosta na zadnji stopnici do sanj merila med sabo. Razplet spektakla (16) bo v vsakem primeru epski, zgodovinski in nepozaben.