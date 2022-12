Finale Francija – Argentina? Maroko in Hrvaška poznata svoj načrt

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prvenstvo v Katarju se je prevesilo v zadnji teden, navdušenci nad vrhunskim nogometom so doslej zagotovo prišli na svoj račun. Na voljo so le še tekme št. 61, 62, 63 in 64, na zadnjo merijo še štiri najboljše reprezentance turnirja. Spored v Katarju 2022 se bo nadaljeval v torek in sredo, ko bodo igrali polfinalna derbija Argentina – Hrvaška in Francija – Maroko.

Večina v Katarju zdaj pričakuje finale med Argentino in Francijo, toda očitno je mogoče vse, tudi finale med Marokom in Hrvaško – igrala sta v isti skupini! –, ki bi prav tako razprodal štadion Lusail.