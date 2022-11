Kako je legendarni Pele doživel krst na mundialu 1958

Na svetovnem prvenstvu na Švedskem so Brazilci potrdili, da so najboljši na svetu. Še nikoli v zgodovini prvenstev ni bilo reprezentance, ki bi tako prepričljivo in zasluženo osvojila naslov. Didi, Zico, Garrincha in 17-letni čudežni deček Pele so očarali gledalce.

Brazilci so na prvenstvu tudi popolnoma spremenili sistem nogometne igre. Uvedli so sistem igranja 4-2-4, ki ga je po prvenstvu na Švedskem igral cel svet, vendar so ga kasneje zaradi pomanjkanja nogometašev brazilskega kova spremenili v 4-3-3 in nato v 4-4-2, ki je omogočal trdnejšo obrambo.

Francozi so dokazali, da so najmočnejši v Evropi

Brazilci so se z novo taktiko na prvenstvu dobesedno sprehodili skozi predtekmovanje. Z novim sistemom in zvezdniki, ki jih je občudoval ves svet, na prvenstvu niso imeli doraslega nasprotnika. Glavna naloga vseh je bila zato čim nižji poraz. Še najtežja je bila tekma v četrtfinalu z Walesom.

V polfinalu proti Francozom in v finalu proti Švedom so Brazilci slavili s 5:2. Pri še vedno najvišji zmagi v zgodovini finalov SP (Francija je na SP 1998 prav tako slavila s tremi goli razlike - 3:0 -, a dosegla manj golov) so za Brazilijo zadeli Vava in Pele (oba po dvakrat) ter Mario Zagallo.

Francozi so dokazali, da so najmočnejši v Evropi in v malem finalu visoko s 6:3 ugnali branilko naslova Zahodno Nemčijo. Dokončno pa je svojo slavno nogometno pot na tem prvenstvu začel Pele, zvezdnik, ki še danes velja za enega najboljših nogometašev vseh časov, pa čeprav se je nogometna igra od takrat precej spremenila.