Kdo je trener, ob katerem sta ostala praznih rok Messi in Argentina

Savdska Arabija je v zanjo zgodovinski tekmi na svetovnih prvenstvih premagala favorizirano Argentino in pripravila eno večjih senzacij v zgodovini mundiala. Njenim nogometašem to ne bi moglo uspeti, če ne bi bilo odlično psihološko pripravljeni, saj so zaostanek 0:1 spremenili v zmago z 2:1.

Kdo je selektor Herve Renard, ki je Arabce popeljal do sanjskega začetka Katarja 2022? Gre za 54-letnega Francoza, nekdaj povprečnega nogometaša, ki je zgradil dolgo trenersko kariero. Med drugim je vodil Lille, Sochaux, reprezentance Zambije, Angole, Slonokoščene obale in Maroka, toda najmočneje je opozoril nase prav z zmago nad Argentino, ki je ni mogel ogroziti niti Lionel Messi.

»Všeč nam je, ko nas opisujejo kot najslabšo ekipo turnirja«

Herve Renard med tekmo z Argentino. FOTO: Juan Mabromata/AFP

»Všeč nam je, ko nas opisujejo kot najslabšo ekipo turnirja. Morda ne bomo napredovali v osmino finala, toda gotovo se bomo borili, kot je treba. Na mundialu prihaja do presenečenj in to je tudi naš cilj,« je zatrdil Renard, ki se je soočil z Lionelom Scalonijem (sedanjim selektorjem Argentine) že leta 2019, ko je še vodil Maroko. »Tedaj sem ga samo hvalil, saj je opravil odličen posel. Toda v medsebojni tekmi Savdske Arabije in Argentine smo se odločili za drugačen scenarij,« je žarel od sreče Herve Renard.