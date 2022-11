Dan v Katarju bodo odprli Argentinci, končali prvaki Francozi

Tretji tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu prinaša štiri nove privlačne tekme, vse do 2. decembra bomo namreč spremljali po štiri tekme dnevno. Igrali bodo v standardnih terminih 11.00, 14.00, 17.00 in 20.00 – vse seveda po slovenskem času.

Morda bo najbolj spektakularno že med tekmo Argentine in Savdske Arabije, kjer bo poskušal opozoriti nase eden prvih zvezdnikov turnirja Lionel Messi. Ob 14. uri bo na trnih tudi slovenski selektor Matjaž Kek, ki bo spremljal tekmo Danske in Tunizije, Danci bodo namreč tekmeci Slovenije v boju za euro 2024.

Tudi preostali tekmi ponujata veliko. Ob 17. uri se bosta pomerili Mehika in Poljska, ko bo poskušal unovčiti dobro klubsko formo poljski napadalec Robert Lewandowski. Dan bosta končala Francija in Avstralija, ko bomo videli, kako močni so Francozi brez nekaterih poškodovanih asov.