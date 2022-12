Med najboljših osem na svetu želita tudi Brazilija in Hrvaška

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju bo danes znanih že šest četrtfinalistov. Po Nizozemski, Argentini, Franciji in Angliji se bodo danes v osmini finala za mesto med osem borile Japonska in Hrvaška ter Brazilija in Južna Koreja. Prva tekma se bo v Al Vakri začela ob 16., druga, kjer bo četrti sodnik Slavko Vinčić, pa v Dohi ob 20. uri.

Hrvaška v Katarju brani drugo mesto s prejšnjega SP v Rusiji. Kot je dejal selektor Zlatko Dalić, bo treba za preboj iz osmine finala zadržati disciplino na igrišču proti Japonski, ki je eno azijskih presenečenj tega mundiala. Hrvati so v svoji skupini remizirali z Belgijo in zmagovalcem skupine Marokom ter premagali Kanado.

Japonci so bili presenetljivi zmagovalci skupine E

Japonci so bili presenetljivi zmagovalci skupine E, kjer je bila druga Španija, medtem ko sta izpadli Nemčija in Kostarika. Toda samuraji so premagali prav obe evropski velesili, tradicionalna nepopustljivost in kolektivnost pa bi morali biti dodatno opozorilo za Hrvate, ki so sicer izgubili le dve od osmih izločilnih tekem na SP. Za Japonce bi bil preboj v četrtfinale zgodovinski uspeh.

Pomočnik hrvaškega selektorja Zlatka Dalića je nekdanji nogometaš Mario Mandzukić. FOTO: Ozan Kose/AFP

Veliko izrazitejša vloga favorita je brazilska na obračunu proti Južni Koreji. Že tako širok Titejev kader, ki je sicer doživel nekaj zdravstvenih težav v obrambi in izgubil tudi napadalca Gabriela Jesusa, bo znova okrepil še Neymar, ki je po zvinu gležnja spet nared za akcijo. Brazilija je sicer osvojila prvo mesto v svoji skupini, čeprav je v zadnjem krogu izgubila proti Kamerunu. Toda pokazala je dovolj, da ohranja vlogo enega glavnih favoritov za končni uspeh, ki bi bil rekordni šesti.

Južna Koreja je doslej le enkrat »preživela« osmino finala, in sicer na SP 2002, ki ga je gostila skupaj z Japonsko. Tudi v skupini se je v zadnjem trenutku prebila do drugega mesta v skupini H, kjer je premagala zmagovalko skupine Portugalsko in poslala sporočilo, da jo je treba jemati resno, na kar je opozoril tudi Tite. Z Brazilijo se je nazadnje srečala poleti na prijateljski tekmi, ki jo je južnoameriška zasedba dobila s 5:1. V torek bosta na sporedu še zadnji tekmi osmine finala, in sicer Maroko - Španija in Portugalska - Švica.