Messi prejel skesano opravičilo Saula Alvareza: Naučil sem se nekaj novega

Krajši konec sta v skupini C potegnili reprezentanci Savdske Arabije in Mehike, ki je bila kljub zmagi z 2:1 nad Savdijci za gol prekratka, da bi na drugem mestu prehitela Poljake. Veliko prahu je pred odločilnima tekmama sicer dvignil mehiški boksarski šampion Saul Alvarez, ki prek družbenih omrežij grozil argentinskemu zvezdniku Lionelu Messiju, zdaj pa se je očitno vendarle pomiril. »Ponesli sta me strast in ljubezen do domovine, moje besede pa niso bile primerne,« je na twitterju zapisal Alvarez. »Želim se opravičiti Messiju in vsem Argentincem. Vsak dan se naučimo nekaj novega in tokrat sem bil na vrsti jaz.«

Po zmagi nad Poljsko, v prvem polčasu je zapravil enajstmetrovko, se je Alvarezovih besed dotaknil tudi Messi. »Videl sem njegovo opravičilo. Šlo je za nesporazum, tisti, ki me poznajo, vedo, da sem vedno spoštljiv do vseh. V slačilnici ponavadi dresi ležijo na tleh. Mislim, da se mi ni potrebno opravičevati, saj nisem bil nespoštljiv do Mehičanov ali do njihove zastave. To je to,« je dejal Messi, ki so ga nekateri obtoževali, da je v slačilnici namerno pohodil dres mehiške reprezentance.

Agüero: Gospod Canelo, gotovo ne poznate nogometa

V bran so mu hitro stopili tudi številni mehiški navijači in tudi nogometaši, denimo vezist Andres Guardado, ki tako kot zvezdnik Paris Saint-Germaina igra že na svojem petem mundialu. »Gre za dogovor z ekonomi: če so preznojena oblačila na tleh, to pomeni, da so namenjena pranju. Imel sem srečo in privilegij, da sem se z Messijem več let meril v Španiji in vem, kakšna oseba je. Žal pa Canelo (Alvarez, op. a.) morda ne ve, kako je v nogometni slačilnici,« je dejal Guardado.

Boksarskemu šampionu je odgovoril tudi nekdanji argentinski reprezentant Sergio Agüero: »Gospod Canelo, ne iščite izgovorov ali težav, gotovo ne poznate nogometa in tega, kaj se dogaja v slačilnici. Dresi so vedno na tleh po tekmah zaradi znoja, če pa si dobro ogledate posnetek, vidite, da je dres slučajno zadel med sezuvanjem čevljev,« je zapisal Agüero.