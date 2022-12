Mnogi želijo prikazati, kot da nas z biči priganjajo k delu

V nadaljevanju preberite:

Kako Tomi Jagarinec, nekdanji kondicijski trener boksarja Dejana Zavca, ki že debelo desetletje živi in dela v Katarju, v daljšem pogovoru za Delo opisuje tamkajšnje življenje in svetovno prvenstvo v nogometu, kaj počne v Dohi, kako odgovarja na strupene puščice, ki letijo proti prirediteljem mundiala, kakšne so tam cene, koliko je treba odšteti za najcenejšo in najdražjo pico, kolikšno najemnino plačuje za stanovanje v stolpnici, iz katerega vidi štiri štadione, s katerimi zvezdniki je že imel priložnost sodelovati, kdo je nanj naredil največji vtis, kdo ga spominja na Zavca, s kom je leta 2007 izgubil v finalu državnega prvenstva v boksu, česa ne bo nikoli odpustil dolgoletnemu trenerju Stanetu Milutinoviću, kaj najbolj pogreša iz domovine ...