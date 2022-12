Najdragocenejša lovorika je v božjih rokah

V nadaljevanju preberite:

Na letošnjem svetovnem prvenstvu so bili argentinski nogometaši zgled odlično organizirane reprezentance, Lionel Messi genialni vojskovodja, njihovi navijači pa so v Katarju navdušili z neutrudnim spodbujanjem svojih junakov. V marsičem drugače je bilo v Buenos Airesu, drugih mestih in vaseh vročekrvne južnoameriške države. Po finalni zmagi nad Francijo sta zavladala evforični izbruh in na trenutke tudi kaos, kakršnega so Argentinci nazadnje doživeli leta 1986. Ob zmagoslavju Diega Maradone in soborcev v Ciudad de Mexicu.

Argentina svetovni prvak! Za marsikoga zgolj tri besede, za njene prebivalce cela epopeja in simfonija ... V Buenos Airesu so »oblekli« v ogromne državne zastave glavne znamenitosti. Božič je pač obiskal Argentino teden dni prej kot običajno, šolsko leto se je povečini že končalo, podjetja pa so za razumevanjem sprejela nekajdnevni padec storilnosti.