Preudarni selektor in Neymar za šesto zvezdico

Pri žrebu skupine G so bile kroglice vroče. Brazilija, Švica in Srbija so bile v skupini tudi pred štirimi leti v Rusiji, namesto Kostarike je četrta reprezentanca Kamerun. Brazilija je prvi kandidat za napredovanje, a kdo bo drugi? Srbija še ni prebolele ruske zarote nemškega sodnika Felixa Brycha v dvoboju s »kosovsko« Švico, Kamerun ima vselej potencial za velike podvige.

Argentina ima Lionela Messija, Brazilija pet let mlajšega Neymarja. Prijatelja in tekmeca sta v podobnem položaju, tudi za 30-letnega brazilskega zvezdnika Paris St. Germaina velja, da je letošnji mundial najbrž njegova zadnja priložnost za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Edinega manjkajočega pri moštvenih lovorikah.