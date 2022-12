V finale z mešanico kakovosti, izkušenj in moštvenega duha

Francoski selektor Didier Deschamps je dejal, da je neizmerno ponosen na izbrano vrsto, potem ko je v sredo z zmago nad Marokom z 2:0 svetovne prvake popeljal v še drugi finale svetovnega prvenstva po vrsti. Strateg francoskih zmag ne dvomi, da bo njegova ekipa našla način, kako v finalu premagati Argentino z izjemnim Lionelom Messijem.

»Super je priti do finala, a to ni bila lahka zmaga,« je dejal Deschamps po pričakovani zmagi favoritov mundiala v Katarju.

Branilci naslova svetovnih prvakov iz Rusije leta 2018 so že zelo zgodaj, v 5. minuti šokirali maroško obrambo, ko je Theo Hernandez s skorajda akrobatskim vložkom z visoko dvignjeno nogo žogo po odbitku spravil v mrežo.

Maroko, ki je z uvrstitvijo v polfinale pripravil največjo senzacijo tega SP, se po prejetem zadetku ni predal in je v nadaljevanju s stalnim pritiskom skušal izsiliti vsaj izenačenje. A žoga nikakor ni šla v francoska vrata.

Vsega je bilo konec, ko je selektor v 78. minuti poslal na igrišče aduta v rokavu. Randal Kolo Muani je izkoristil priložnost ter zatresel mrežo za neulovljivo vodstvo Francije. Pred tem je Kylian Mbappe preigral tri maroške branilce.

V Parizu so se zmage »Les bleus« veselili tudi navijači. FOTO: Sarah Meyssonnierr/Reuters

»Potrebovali smo mešanico kakovosti, izkušenj in moštvenega duha, znali smo se tudi izkopati iz težav. Res sem zadovoljen in ponosen na svoje igralce,« je francoski selektor žarel od zadovoljstva po novem podvigu.

Francija želi postati prva ekipa v zadnjih 60 letih, ki bo zaporedoma osvojila naslova, ter ponoviti dosežek Brazilije, ki je slavila v letih 1958 in 1962.

Na poti do zvezd jo čaka zelo visoka ovira. Južnoameriški prvaki Argentinci, ki jih navdihuje Messi in ki so več kot pripravljeni za revanšo po porazu s 3:4 v osmini finala SP pred štirimi leti v Kazanu.

»Messi je že od začetka turnirja v blesteči formi,« je priznal Deschamps.

»Pred štirimi leti so bile stvari drugačne. Igral je kot osrednji napadalec, zdaj pa igra v ospredju oziroma zadaj za napadalcem,« je pojasnil strateg Francozov.

»Videti je v odlični formi in seveda je eden najboljših igralcev na svetu, zato se bomo skušali čim bolj zoperstaviti Messijevi 'grožnji', tako kot bo Argentina poskušala ustaviti vpliv nekaterih mojih igralcev,« je napovedal francoski selektor.