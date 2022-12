Zvezdnik angleške reprezentance pomiril družino in se vrača v Katar

Angleški nogometni reprezentant Raheem Sterling bo pomagal Angliji na tekmi četrtfinala proti Franciji. Osemindvajsetletni krilni igralec Chelseaja je izpustil tekmo osmine finala proti Senegalu in se vrnil v domovino po tem, ko so roparji vdrli v njegovo hišo v Surreyju. Njegov zastopnik je dejal, da je bila ob vdoru oboroženih roparjev v hiši Sterlingova družina. To pa je pretreslo Sterlinga, ki ga je skrbelo za varnost otrok.

Policija v Surreyju pa je v sporočilu za javnost pojasnila, da preiskuje rop, a da so stanovalci šele po vrnitvi s potovanja opazili, da so nepridipravi vzeli nakit in ure. Policija je dodala, da ni bilo pri tem nobenih groženj ali orožja. V sredo je policija še poudarila, da primera ne povezujejo s še enim poskusom vloma v isti vasi.

Za zdaj ni aretirala še nikogar v povezavi z vlomom v Sterlingov dom, je poročal BBC in dodal, da mora angleška zveza še razkriti, kaj točno so ji povedali o incidentu pred Sterlingovim odhodom iz Katarja.

»Raheem Sterling se bo vrnil v reprezentančno bazo v Katar. Chelseajev nogometaš je začasno odšel zaradi družinskih zadev, v petek pa ga pričakujemo v Al Vakri, kjer se bo pridružil ekipi pred četrtfinalom s Francijo,« je zapisala FA v sporočilu za javnost.

Anglija bo proti Franciji četrtfinale igrala v soboto ob 20. uri v Al Khoru.