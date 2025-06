Juventus in Manchester City ne želita madridskega Reala

Do mundiala 2026 je resda še leto dni, ta čas je aktualno klubsko SP v ZDA, ki žanje pozornost predvsem ob igrišču, saj ga zaznamuje slab obisk štadionov in nenehno prekinjanje tekem zavoljo visokih temperatur. Kljub temu prinaša četrtek prinaša derbi skupine G med Manchester Cityjem in Juventusom, ki bo odločal o prvem mestu v skupini.

Na razplet derbija bo vplivala tudi vročina

Oba sta prvenstvo odprla z zanesljivimi zmagami – City je premagal Wydad AC in nato Al Ain s 6:0, Juventus z visoko zmago nad Al Ainom (5:0) prav tako nakazal dobro formo. Dvoboj med Angleži in Italijani bo določil njihovo pot v končnici, zato bo zanimiv tudi za igralce športnih stav.

Erling Haaland in soigralci pri Manchester Cityju. FOTO: Brett Davis/Reuters

Pri Cityju bo v ospredju Phil Foden, ki blesti v zadnjem obdobju, ob njem pa tudi stalni aduti, kot sta Erling Haaland in Jeremy Doku. Pep Guardiola bo gotovo rotiral, a bo kljub temu napadel s polno močjo, saj prvo mesto v skupini prinaša boljše izhodišče. Juventus, ki ga še vedno vodi hrvaški trener Igor Tudor, stavi na organizirano igro in učinkovitost v nasprotnih napadih, pri čemer naj bi izstopali Kolo Muani, Francisco Conceição in Kenan Yildiz.

Tekma bo drevi ob 21. uri po slovenskem času v Orlandu in bo najbrž ena najbolj gledanih na turnirju. »Vročina v Orlandu bo vplivala na več dejavnikov, pričakujem počasnejši ritem igre in več menjav Guardiole in Tudorja. Prvo mesto je pomembno, najverjetneje bi pomenilo, da bi se v osmini finala izognili Realu,« je prepričan nekdanji torinski branilec Andrea Barzagli.