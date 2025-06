Znan datum začetka sezone, Maribor najprej v Stožice

Znano je izhodišče za prvo dejanje nove sezone v slovenskem nogometnem prvenstvu. Na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) so izžrebali pare sezone 2025/26 v 1. in 2. SNL. V prvem kolu državnega prvenstva se bosta 19. ali 20. julija pomerila Maribor in Celje, državni prvak Olimpija bo gostila Muro.

V prvem kolu 35. sezone državnega prvenstva bodo na jedilniku tudi pari Koper – Bravo, Primorje – Domžale in Kalcer Radomlje – Aluminij. Kidričani so se torej vrnili v prvo ligo. Prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom bo na sporedu v sedmem kolu, in sicer zadnji konec tedna v avgustu v Stožicah. Sezona se bo končala po odigranih 36. kolih 24. maja 2026.

Prva SNL, 1. kolo :

Maribor – Celje

Olimpija – Mura

Koper – Bravo

Primorje – Domžale

Kalcer Radomlje – Domžale

Izžrebali so tudi pare 2. SNL, v kateri bo tako kot v prejšnji sezoni 16 ekip. Pari prvega kola, ki bo na sporedu drugi konec tedna avgusta, so: Krško – Ilirija, Jesenice – Gorica, Jadran Dekani – Dravinja, Tabor Sežana – Krka, Bistrica – Rudar Velenje, Nafta – Slovan, Bilje – Triglav in Beltinci – Grosuplje.