Messi z novim izjemnim rekordom, zdaj pa proti svojemu osovraženemu bivšemu

Nogometaši Inter Miamija so si po dramatični tekmi proti brazilskemu Palmeirasu zagotovili napredovanje v osmino finala klubskega svetovnega prvenstva. Pred več kot 60.000 gledalci na stadionu Hard Rock se je zdelo, da ima ameriška ekipa vse pod nadzorom, a je v zadnjih minutah zapravila zanesljivo vodstvo.

A remi z 2:2, s katerim so osvojili drugo mesto v skupini, je bil dovolj za napredovanje in nadaljevanje neverjetnega rekorda Lionela Messija, ki ga nima niti njegov večni tekmec Cristiano Ronaldo. Ker so rožnati iz Floride osvojili drugo mesto v skupini Messija v osmini finala čaka tekma z visoko osebno noto – dvoboj proti njegovemu nekdanjemu klubu, Paris Saint-Germainu.

Temelje za svoj neverjetni rekord je zgradil v Barceloni, s katero je kar 17-krat uspešno preskočil skupinski del tekmovanj. FOTO: Gustau Nacarino/Reuters

Z napredovanjem iz skupine A je Lionel Messi ohranil enega najbolj neverjetnih rekordov v svetu nogometa. Kot poroča britanski Sports Mole, 38-letni Argentinec v svoji 21-letni profesionalni karieri še nikoli ni izpadel v skupinski fazi uradnega tekmovanja. To velja tako za klubska kot za reprezentančna tekmovanja.

Španska Marca navaja, da je Messi uspešno napredoval iz vseh 33 skupinskih faz, v katerih je sodeloval. Njegov izkupiček je brezhiben: 19-krat je napredoval v Ligi prvakov, sedemkrat v tekmovanju Copa América, petkrat na svetovnih prvenstvih ter po enkrat v pokalu Leagues Cup in zdaj še na klubskem svetovnem prvenstvu.

Leta 2022 je Lionel Messi v Katarju z Argentino osvojil naslov svetovnega prvaka. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Da ne gre le za uspeh njegovih ekip, temveč za njegov neposredni vpliv, pričajo osupljivi statistični podatki, ki jih navaja isti vir. V teh 33 skupinskih fazah, ki obsegajo kar 252 tekem, je Messi neposredno prispeval k neverjetnim 252 golom (185 zadetkov in 67 asistenc), njegova ekipa pa je dosegla kar 162 zmag. Ta statistika priča o neverjetni konstantnosti in dejstvu, da so ekipe, v katerih igra, vedno med favoriti.

Kje se je zalomilo Portugalcu?

Da bi razumeli, kako izjemen je ta dosežek, ga je treba postaviti v kontekst. Bosanski portal Klix.ba je Messijev rekord primerjal z dosežkom Cristiana Ronalda in ugotovil, da Portugalec v tem pogledu zaostaja. Ronaldo je v svoji karieri 29-krat igral v skupinski fazi in napredoval 27-krat.

Medtem ko je Lionel Messi v karieri napredoval iz vseh 33 skupinskih faz, se je Cristianu Ronaldu na tej poti dvakrat zalomilo. FOTO: Franck Fife/AFP

Doživel je dva neuspeha: prvič v sezoni 2004/2005, ko se z Manchester Unitedom ni prebil iz skupine v Ligi prvakov, in drugič z reprezentanco Portugalske, ko je izpadel v skupinskem delu svetovnega prvenstva leta 2014 v Braziliji. Messijev stoodstotni uspeh je torej dosežek, s katerim se ne more pohvaliti niti njegov največji rival.

Dvoboj z duhovi preteklosti

Remi proti Palmeirasu, na katerem je Inter Miami že vodil z 2:0 po golih Tadea Allendeja in Luisa Suáreza, a nato v zadnjih desetih minutah prejel dva zadetka, je ameriško ekipo potisnil na drugo mesto v skupini. Žreb jim je tako namenil zmagovalca skupine B, Paris Saint-Germain. To prvič v Messijevi karieri, da bo zaigral proti svojemu nekdanjemu francoskemu klubu po tem, ko je Paris zamenjal za Miami.

Po težkem obdobju v Parizu ima Messi zdaj priložnost za osebno zadoščenje na svetovnem odru. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Argentinčeva dvoletna epizoda v Parizu je bila polna vzponov in padcev. Čeprav je, kot poroča Sports Mole, na 75 tekmah dosegel zavidljivih 32 golov in 35 asistenc ter osvojil dva naslova francoskega prvaka, se z navijači nikoli ni zares povezal. Odnos se je še posebej zaostril po zmagi Argentine nad Francijo v finalu svetovnega prvenstva 2022, po katerem so mu nekateri navijači PSG očitali pomanjkanje predanosti

Dvoboj, ki bo v nedeljo v Atlanti, pa ne bo le športni, temveč tudi osebni. Messi je v Parizu preživel dve leti, a je večkrat poudaril, da v tem obdobju ni zares užival. Marca poroča, da v ekipi Inter Miamija vlada »napeto in maščevalno vzdušje«, saj si Argentinec želi dokazati svojo vrednost proti klubu, kjer se je po zmagi na svetovnem prvenstvu z Argentino leta 2022 počutil odrinjenega. To bo priložnost za osebno zadoščenje in dokaz, da je kljub 38 letom še vedno na najvišji ravni.