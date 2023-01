Splitskim bilim novo leto prineslo novega trenerja

Ivan Leko je novi trener nogometašev Hajduka, hrvaška tiskovna agencija Hina prenaša sobotno sporočilo splitskega kluba. V klubu naj bi 44-letni Leko ostal do konca sezone 2024/25. Za pripravo ekipe ima tri tedne, prede bo Hajduk odigral dalmatinski derbi s Šibenikom.

»Zame je to prav poseben, čustven moment. Z nogometom sem začel v Hajduku in vedel sem, da bo prišel dan, ko bom trener te ekipe. Zelo sem srečen, veselim se in upam, da nas čaka veliko lepih stvari. Veliko je možno narediti, res pa je tudi, da je Hajduk v zadnjih dveh sezonah zelo napredoval,« je ob podpisu pogodbe povedal 44-letni Splitčan.

Leko je navijačem obljubil nogomet poln energije, čustev in strasti. »Upam, da bodo uživali na tekmah.«

Leko je v dresu Hajduka na članski ravni debitiral še mladoleten na temi z Osijekom, nato pa za ekipo na 187 tekmah dosegel tudi 39 golov. S Splitčani je leta 2000 osvojil tudi pokal, leto kasneje pa prvenstvo. Nato je odšel v Malago in se v Split vrnil po štirih letih po še drugi naslov.

Hajduk ima zveste in strastne navijače. FOTO: HNL

Izkušnje je Lepo nabiral tudi pri belgijskih klubih Club Brugge, Beerschot in Lokeren. Hrvaški reprezentančni dres je nosil na 13 tekmah. Kot trener je deloval v Grčiji in Belgiji, kasneje pa tudi v Združenih arabskih emiratih in nazadnje dve leti v Šanghaju na Kitajskem.

Hajduk, ki je lani po devetih letih osvojil hrvaški pokal, je po 17 tekmah sezone drugi v hrvaškem prvenstvu, za zagrebšim Dinamom zaostaja šest točk.