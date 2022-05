Ognjemet v Splitu, Hajduk končal devetletno sušo

Veliko slavje na Poljudu. Hajduk je v finalu 31. hrvaškega pokala premagal jadranskega tekmeca Rijeko s 3:1. To je zanj prva lovorika po letu 2013.

Rečani so sicer prišli v vodstvo v 13. minuti, ko je zadel Josip Drmić, toda Ferro je izenačil v 24. minuti. Zasuk je prinesel zadetek Daria Melnjaka v 36. minuti. Nogometaši s Kvarnerja so pet minut kasneje ostali brez kapetana Hrvoja Smolčića, odlični Melnjak pa je postavil piko na i z drugim golom.

Hajduk je sedmič postal hrvaški pokalni prvak, prvič po letu 2013. Zanimivo, Hajduk in Rijeka sta v tej sezoni pred tem odigrala štiri tekme in vselej so zmagali gostje. Tradicija se je na nek način nadaljevala, saj so bili »Bili« tudi na svojem Poljudu v vlogi gostov. Za Dalmatince je Jan Mlakar igral do 62. minute.

Navijači Hajduka so si dali duška. FOTO: Uroš Hočevar

Rijeka, za katero je do 87. minute igral Adam Gnezda Čerin (Haris Vučkić ni bil v kadru) je v osmem finalu doživela drugi poraz. Pokalni prvak je bil trener Simon Rožman, pred tem hrvaški prvak selektor Matjaž Kek. Rijeka je na poti v finale izločila Dinamo in Osijek. Njeni navijači so z baklami ob koncu prekinili srečanje, vendar se je situacija hitro umirila.

Rekorder po številu naslovov je Dinamo, ki ima v svoji zbirki 16 pokalov.