Čarobni Poljud slavil podvig Hajduka

Kakšen večer v Splitu. Na predvečer obletnice operacije Nevihta, s katero je Hrvaška leta 1995 ubranila ozemeljsko celovitost, je Hajduk v kvalifikacijah za konferenčno ligo s 3:1 premagal Vitorio Guimaraes.

Pred 33.000 gledalci na polnem Poljudu, kjer je bilo tudi precej Slovencev, so splitski bili uprizorili preobrat po zaostanku z 0:1 (Magalhaes, 61.). Strelci za domače so bili Emir Sahiti (67.), Dario Melnjak (75.) in Filip Krovinović z evrogolom.

Torcida je priredila izjemno vzdušje. FOTO: NK Hajduk/facebook

Povratna tekma bo naslednji teden na Portugalskem, zmagovalec se bo pomeril s španskim Villarrealom. Za Guimaraes je nekoč igral Zlatko Zahović.

V splitski ekipi, ki jo vodi Litovec Valdas Dambrauskas, ni vstopil v igro slovenski nogometaš Jan Mlakar.