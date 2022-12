Brane Oblak po 37 letih spet v Hajdukovi družini

Legendarni slovenski nogometaš Brane Oblak je prijetno presenetil člane in navijače splitskega Hajduka. Po dolgih 37 letih se je nekdanji as Olimpije, Hajduka, Schalkeja, münchenskega Bayerna ter jugoslovanski reprezentant pojavil v dalmatinski metropoli ter požel neopisljivo navdušenje Hajdukove družine. Na kultnem Poljudu si je v družbi prijatelja in znanega vinarja Zdravka Mastnaka, ki je s svojo penino obogatil ponudbo splitskega velikana, v prazničnem ozračju ogledal prijateljsko tekmo med Hajdukom in Schalkejem.

Priložnost pravzaprav ne bi mogla biti lepša, saj je Oblak leta 1975 iz Hajduka prestopil prav v vrste Schalkeja, ki je zanj odštel dotlej najvišji znesek v jugoslovanskem nogometu – milijon nemških mark!

S svojim obiskom je Brane Oblak zasenčil vse sedanje in bivše ase splitskega kluba, ki so prišli na tradicionalno predbožično druženje v belem salonu na povabilo predsednika Hajduka Lukše Jakobušića. Član idealne enajsterice svetovnega prvenstva 1974 v Nemčiji sicer nerad obiskuje tovrstne dogodke. »V bistvu sem tokrat šel v Split zaradi prijatelja Zdravka Mastnaka, ki je resnično možakar na mestu. Vem tudi, koliko mu pomeni Hajduk, za 'bile' strastno navija že od otroštva, zdaj pa je z njimi sklenil še posel,« je pojasnil 75-letni Oblak, ki je že lep čas tudi v trenerskem pokoju.

»Nad sprejemom sem bil navdušen, v bistvu si nisem predstavljal, da bi lahko požel tolikšno pozornost po toliko letih odsotnosti. Vse to mi veliko pomeni, očitno sem pustil dober vtis v Splitu. Precej mojih nekdanjih soigralcev nas je že zapustilo, z nekaterimi pa smo obujali spomine, anekdot kar ni zmanjkalo. Tekmo sem spremljal z Antejem Ivkovićem, ki mi je med drugim podrobneje predstavil današnjih utrip Hajduka. Poklepetal sem tudi s predsednikom Jakobušićem, ki deluje kot sposoben vodja, je pa zelo previden. No, na čelu kluba je šele kratek čas, bomo videli, kako bo čez kakšnih pet let. Hajduk in vse, kar se dogaja okrog njega, te namreč močno izčrpa,« se je malce pošalil neutrudni vezist, ki je beli dres nosil dve sezoni (1973-75). Potem je dve sezoni preživel v Gelsenkirchnu, zato je bilo tudi srečanje s predsednikom Schalkeja Berndom Schröderjem posebej ganljivo.

Penina Hajduk nastaja v Sloveniji

»Mirno lahko rečem, da je Brane ukradel Božičkov šov na Poljudu. Vsi so mu stisnili roko, se želeli fotografirati z njim. Kolikor sem videl, je bil glavna zvezda večera. To pove vse o tem, kako velik igralec je bil in kako velik človek je,« nam je zaupal Zdenko Mastnak, ki že vrsto let uspešno vodi lastno vinsko klet. Znano penino Valvasor po novem polni tudi v steklenice z etiketo Hajduka.

»Pred dvema letoma sem na prijateljski tekmi v Celju spoznal gospoda Jakobušića, letos poleti pa sem mu predlagal poslovno sodelovanje po zgledu velikih klubov, ki imajo tudi vina z lastno blagovno znamko. Predsednik je takoj pristal na to, prvih 3000 steklenic smo že dostavili, tokrat smo že nazdravljali z našo penino,« partnerstvo s posebnim ozadjem opisuje strastni navijač Hajduka. »Pozimi leta 1976 sem bil v Splitu na počitnicah pri mamini sestrični in takrat sem prvič v živo spremljal tekmo Hajduka. Vzniknila je ljubezen, ki ni nikoli ugasnila, temveč se je le krepila z vsakim obiskom tekem. Te sem spremljal tudi kot direktor vinske kleti Krško, saj smo poslovali tudi z Dalmacijavinom. No, zdaj smo vse skupaj kronali še s tem projektom, za katerega sem trdno prepričan, da bo uspešnica.«

Hajdukova, pardon, Mastnakova penina bo na voljo v trgovinah Tommy po vsej Dalmaciji in v klubskih trgovinah Hajduka. Na Hrvaškem za distribucijo ekskluzivne penine skrbi Orbico group, ki je v lasti Mastnakovega prijatelja, sicer še enega strastnega hajdukovca. Ugledni poslovnež Branko Roglić je v 60. letih celo igral za mladinsko vrsto dalmatinskega ponosa, preden se je zapisal študiju in poslu. V Sloveniji ima Hajduk, tudi zahvaljujoč Branetu Oblaku, zelo veliko privržencev. Prvi navijači so z nakupom prek spleta že pohiteli z okušanjem vinskih mehurčkov z etiketo kluba, za katerega živijo.