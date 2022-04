Spodrsljaj Jana Oblaka in soigralcev

Nogometaši Atletico Madrida so doživeli osmi poraz v španskem prvenstvu. Na gostovanju na Balearih so morali priznati premoč Mallorci, ki je z zadetkom Vedata Muriqija z bele točke prišla do dragocenih treh točk v boju za obstanek v elitni konkurenci.

Atletico Madrid je tako prekinil serijo šestih zmag v LaLigi in doživel boleč udarec v boju za eno od prvih štirih mest, ki prinašajo sodelovanje v ligi prvakov v naslednji sezoni. Njegov neposredni tekmec Betis je danes v gosteh premagal Cadiz (2:1), tako da na petem mestu za zasedbo Jana Oblaka zaostaja zgolj eno točko.

Atletico Madrid je po obrambni predstavi sredi tedna v ligi prvakov odigral še eno skromno tekmo. Izrazitih priložnosti za zadetek ni imel, Jan Oblak pa je moral po žogo v mrežo v 68. minuti, ko je kosovski napadalec učinkovito izvedel najstrožjo kazen.