Spomin zlate ribice je premalo cenjena vrlina

Štajersko – ljubljanski obračuni so lahko vroči, tudi ko jih nogometaši Olimpije spremljajo v prestolnici pred televizijskimi zasloni. Maribor in Bravo sta v Ljudskem vrtu uprizorila pravo reklamo za slovenski nogomet, po kopici priložnosti in petih zadetkih so tri točke odšle v Ljubljano, Šiškarje od vijoličnih na drugem mestu zdaj loči le še razlika v zadetkih.

»Danes bi potrebovali več kot dva zadetka, da bi lahko zmagali,« je bila realna prva ocena starejšega od bratov Repas Jana, ki se je skupaj z Žigom vpisal na seznam strelcev, a vseeno slabe volje zapuščal Ljudski vrt. V tekmi preobratov je Bravo po petih minutah povedel, se do polčasa znašel v zaostanku, v drugem pa tekmo spet zasukal v svoj prid kljub zapravljeni enajstmetrovki. V pravega junaka se je iz tragičnega v 80. minuti znova prelevil Matej Poplatnik, glavno orožje Brava ob brezhibnem vstopu v spomladanski del prvenstva.

Sobotni dvoboj v Mariboru bo v lepem spominu ohranil levi bočni branilec Šiškarjev Gašper Jovan, še preden so vsi gledalci – v LV jih je tekmo spremljalo okrog 3000 –, prišli do svojih sedežev, je s prvencem v rumenem dresu popeljal Bravo v vodstvo. Akcijo je na desni strani začel izvrstni Venouste Baboula, zimski prišlek v Šiško iz francoskega Rouena, ki se je na trenutke zdel neustavljiv, enega od slalomov prek celega igrišča bi lahko, če ne bi bilo bogokletno, primerjali z znamenitim nogometnim plesom Diega Maradone.