Za uvod v nogometni vikend poslastica v Ljudskem vrtu (15.00)

Po neuspešnem evropskem četrtku za Olimpijo in Celje bo pozornost znova usmerjena k domačim nogometnim zelenicam. Osrednjo tekmo kola in edino sobotno bosta ob 15. uri odigrala Maribor in Bravo, zelo zanimivo bo tudi nedeljsko dogajanje, kjer favoriti hitro lahko naletijo na težave.

FOTO: Delo

V Ljudski vrt prihaja Bravo, ki je v spomladanskem delu prvenstva že prekrižal načrte Celjanom, podobnega razpleta si želijo tudi na tekmi z njihovimi štajerskimi rivali. Ljubljančani so v odlični strelski formi, za dve zmagi po zimskem premoru so obakrat dosegli po tri gole, izvrsten je, ki je trikrat načel mrežo tekmecev (2x proti Primorju za zmago s 3:1, zadel je odločilni gol za zmago nad Celjem s 3:2).

Tudi Maribor je po prvih dveh tekmah drugega dela prvenstva 100-odstoten, z 2:1 so premagali Domžale in Celje. Obeta se torej dvoboj moštev, ki sta v (kratki) pomladi v 1. SNL zaenkrat prikazali največ, v Ljudskem vrtu so začutili, da tudi prednost Olimpije ni nedosegljiva, zato bo motiv vijoličnih še večji.

V nedeljo bodo Koprčani gostovali v Primorju, prvi mož kluba Ante Guberac zahteva zmago, a se je Primorje v tej sezoni že večkrat izkazalo za zahtevnega tekmeca. Enako velja tudi za Celjane, ki na gostovanju na Fazaneriji nujno potrebujejo zmago, da bi ostali v boju za vrh v državnem prvenstvu, nedeljski spored pa ob 17.30 v Stožicah zaključujeta Olimpija in Nafta.

Tekmec za vodilne Ljubljančane je po meri, a podcenjevanja kljub temu, da bo Victor Sanchez želel prihraniti moči adutov za četrtkov boj z Borcem, ne bo smelo biti.

Dogajanje v 21. kolu državnega prvenstva bosta v ponedeljek (17.30) zaokrožila sosedska tekmeca Radomlje in Domžale.