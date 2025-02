Olimpijina pot v Firence ali na Dunaj se začenja v Banjaluki

V nadaljevanju preberite:

»Jugoslovanske nogometne bitke« imajo poseben naboj in tudi nocojšnji v Banjaluki bo poseben: Olimpija bo v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige gostovala pri Borcu, nekdanjem tekmecu iz obdobja skupne države ter prvaku Bosne in Hercegovine. Na mestnem štadionu (21.00) zeleno-beli ne bodo sami, ob podpori več kot tisoč navijačev in navdušencev iz Slovenije bodo lovili čim boljši izid za povratni dvoboj čez teden dni v Stožicah.

Zeleno-bela invazija v včeraj še precej vremensko neprijazno glavno mesto Republike Srbske, ki je ne le za radožive Slovence z gastronomskimi užitki, temveč tudi za naše vplivne poslovneže ena od najbolj priljubljenih prizorišč, je že dan pred tekmo imela ljubljanski pridih. Tudi sicer Banjaluka kaže dokaj tipično podobo razvijajočega mesta z Balkana, veliko se gradi, a tudi precej »na horuk« z vidno improvizacijo in urbano neurejenostjo.

Olimpijin odličen začetek leta, ki je predvsem v Kopru razkril, da je trener Victor Sanchez ohranil tekmovalnost in osredotočenost igralcev, je le nadaljevanje sijajne jeseni.

Od natančnega in izjemno predanega Španca ni bilo pričakovati velikih besed pred banjaluško bitko, tudi sicer si nikoli ni dovolil, da bi razkril in povedal več, kot bi bilo treba. Navdušila pa ga je travnata površina. Na tako urejeni v tej sezoni še niso igrali. »Nismo vajeni takšnega igrišča, na takšnem bi si želeli vedno igrati. Za nas je kot darilo,« je skoraj potočil solze Sanchez in slikovito opisal stanje igrišča: »Počutim se, kot da igralce pripravljam na Roland Garros in ne na igro na travi,« je povedal teniški navdušenec.

Borac je zanimiv, kakovosten in ima tudi slovenski pridih. Nekdanji vijolični fant Sandi Ogrinec ima za seboj odlično sezono (štirje goli, tri podaje) in je eden od nepogrešljivih mož v moštvu trenerja Mladena Žižovića, ki je v prejšnjem prvenstvu BiH preprečil trojček Zrinjskega, z osmimi naslovi najuspešnejšega v samostojni BiH. Zeleno-belim navijačem je 26-letni zvezni igralec sporočil, da rad zabija gole Olimpiji. Ljubljanski privrženci še niso pozabili Stefana Savića, avstrijskega »driblerja«, ki je tudi v Banjaluki med vidnejšimi igralci.