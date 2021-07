Sproščeni Sobočani bodo lahko le še boljši

Ante Šimundža ima vse vajeti v svojih rokah. FOTO: Jure Eržen/Delo



Sproščeni zmorejo še več

Če bi zmagovala všečnost, bi Mura že izgubila dvoboj 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov proti makedonskemu prvaku Škendiji. Toda soboški uglašeni stroj, ki ga skrbno vzdržuje trener, ima k sreči še druge nogometne odlike, zaradi katerih je slovenski prvak pred jutrišnjo povratno tekmo ob 20. uri v prednosti z 1:0. Ni velika, toda tudi takšna, da se v Fazaneriji resnično obeta peklenska bitka s srečnim koncem.V sproščenem in vročem poletju Prekmurcem kravžljajo živce tudi nogometaši. V pozitivnem pomenu, znova in znova jih osrečujejo, kot so jih prejšnji teden v prvem kvalifikacijskem nastopu v najmočnejšem evropskem razredu. Edini gol na tekmi z bele točke je dosegel, ki bi bil vreden še več, če bi še vedno veljalo pravilo gola v gosteh. Ker ne velja več, so tudi v taboru albanskega kluba iz Severne Makedonije prepričani, da je še vse odprto in da zmorejo nadomestiti minimalen zaostanek.»Res neverjetno je, kako nismo zabili gola iz številnih priložnosti. Zgrešene enajstmetrovke se zgodijo, ampak imeli smo še veliko drugih priložnosti. Zdaj smo že povsem usmerjeni v povratno tekmo, vemo, kakšno izhodišče imamo in vemo, da s svojo značilno igro lahko zasukamo izid. Samo učinkoviti moramo biti. Verjamem v zmago in napredovanje,« je iz tabora rdeče-črnih soboškim črno-belim poslal nedvoumno sporočilo zvezni igralec in občasni albanski reprezentantNogometna odprava Škendije bo danes dopotovala v Mursko Soboto, kjer jo bo jutri v Fazaneriji pričakala približno 4000 navijačev Mure.Prva bitka za »Champions league« je v Prekmurju sprožila oziroma le podaljšala evforijo, ki se je začela ob koncu prejšnje sezone v Ljudskem vrtu in je ne bo ustavilo niti dopustniško obdobje. Saj niti ni časa za navijaški počitek, konec tedna se bo odprla še domača ligaška fronta, na kateri imajo Sobočani znova najvišje ambicije.Priložnost, ki se ponujain drugim v Fazaneriji vzgojenim fantom ter že »udomačenim« tujcem, ne kaže izpustiti iz rok na igrišču. Kot je na tribunah polepšanega stadiona, čigar zmogljivost bo zaradi zahtev Uefa nekoliko manjša, ne smejo navijači, ki so že (raz)vajeni čudežev. Vstopnice so tako rekoč že pošle, zaradi česar bodo igralci morda čutili nekaj več pritiska, a hkrati bodo še bolj odgovorni in osredotočeni na glavni cilj: na napredovanje.Šimundža, mojster za evropske bitke, ki jih praviloma ne izgublja, ko ima v rokah prednost ali ima nasproti enakovrednega tekmeca, je že davno oblikoval strategijo. V Skopju so jo »pragmatično in tekmovalno«, nič drugače ne bo jutri. A da je vse prej kot misija napredovanje že opravljena, se Šimundža zaveda.»Občutki so mešani. Tekma bi lahko šla tudi v drugo smer. Imeli smo tudi nekaj sreče, ampak mislim, da bomo zdaj bolj sproščeni pokazali, česa smo sposobni,« zaupa fantom zahtevni trener. Morda bo še lažje za črno-bele, ker so tekmeci izrazito igralno moštvo, v katerem so vsi nogometaši tudi igrivi. Toda opozorilo velja, tekmeci tudi pri zaostanku niso brezglavo jurišali in so pokazali, da znajo brzdati čustva in ohranjati ravnovesje v igri.Zadnje soboške priprave minevajo v vzdrževanju sproščenosti, ki je nemara celo ključnega pomena za to, v kakšnem mentalnem stanju bo stopila na igrišče enajsterica črno-belih. Vložek je preprosto prevelik, da bi strokovni štab obšel še druge navzven nepomembne podrobnosti, ki jih prinaša ta tekma: še posebej denarne in možnosti, da bi tudi kvalifikacije tekmovalno lahko nadaljevali uspešno. V 2. kolu kvalifikacij bi se Mura pomerila z zmagovalcem dvoboja med bolgarskim prvakom Ludogorcem in beloruskim Šahtjorom iz Soligorska. Minimalno prednost iz prve tekme bo v gosteh branil serijski bolgarski prvak. Za oba pa velja, da jima je Mura lahko kos v 2. kolu kvalifikacij.Znana je že sodniška posadka za povratni dvoboj. Prihaja iz Romunije, glavni sodnik je 39-letni