Srbski vratar prva ovira za napad MNM: Niso s tega sveta

Predraga Rajkovića, 25-letnega vratarja po rodu iz Negotina in člana francoskega prvoligaša Reimsa, pa na nedeljskem obračunu ne čaka le Lionel Messi – če gre verjeti napovedim v francoskih medijih, bi lahko trener Mauricio Pochettino prvič v ogenj poslal zvezdniški trizobi napad z rojakom Messijem, Brazilcem Neymarjem in Francozom Kylianom Mbappejem v glavni vlogi.



Messi in Neymar v sezoni 2021/22 še nista zaigrala za PSG, medtem ko je Mbappe pomagal soigralcem do uvodnih zmag v prvenstvu, čeprav so v zadnjih dneh govorice o njegovi domnevni selitvi v vrste madridskega Reala še dodatno vzplamtele. Madridčani so v Pariz poslali prvo uradno ponudbo, ki pa je bila po besedah športnega direktorja PSG Leonarda odločno prenizka (govori se o 160 milijonih €).

Niso s tega sveta

A pozornost se bo v nedeljo ne glede na takratno stanje »primera Mbappe« preselila v Reims, kjer bo Rajković, nekdanji član Jagodine, Crvene zvezde in telavivskega Maccabija poskušal storiti nekaj, kar se zdi na papirju praktično nemogoče – preprečiti, da bi trio Messi-Mbappe-Neymar dosegel vsaj kakšen gol.



»Da, bilo bi primerljivo s čudežem, če mi gola ne bi zabil vsaj eden od teh zvezdnikov. Seveda, če bodo igrali. Niso s tega sveta,« je za španski športni časnik MARCA povedal Rajković, ki je za srbsko reprezentanco debitiral leta 2013. »Kaj mi pomeni, da bom prvi, ki se bom z njimi pomeril? Igramo v nedeljo in vem, da nas čaka zelo težka tekma, a poskrbeli bomo, da bo tekma zanimiva. Za to bomo dali vse od sebe. Sicer pa so vsi trije vrhunski, a tudi sam želim biti v nedeljo na najvišji ravni. Zaradi vseh teh zvezd bo zdaj veliko več ljudi gledalo ligue 1,« je prepričan Rajković.

