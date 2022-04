Srečko, Darko, Zlatko velika sreča črno-bele družine

Deseterica Slovencev je nosila dres beograjskega Partizana, čeprav bi kdo oporekal, da je v tej družbi tudi Josip Pirmajer, ki je bil eden glavnih zvezdnikov moštva v 60. letih. Rodil se je resda v Trbovljah, potem pa se je že v otroštvu z družino preselil v Novi Sad. Vztrajamo, da je premogel tudi zasavski nogometni gen. Mnogo pozneje, konec 80. in v začetku 90. let, so v črno-belem igrali Srečko Katanec, Darko Milanič, Zlatko Zahović in Džoni Novak, ki so prav tako pustili izjemen pečat na štadionu JLA.