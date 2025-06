Stari dami bo še naprej poveljeval Hrvat

Hrvat Igor Tudor bo italijanskega nogometnega velikana Juventus vodil do leta 2027. Sedeminštiridesetletni Dalmatinec, ki je pred Juventusom v Italiji treniral tudi Udinese, Verono in Lazio, v Grčiji PAOK, v Turčiji Galatasaray in Karabükspor, v Franciji Marseille, v domovini pa Hajduk, je podpisal pogodbo s 36-kratnimi prvaki Italije do 2027 z možnostjo podaljšanja za leto dni.

Tudor je staro damo prevzel konec letošnjega marca. Pred njim je bil na tem položaju Brazilec z italijanskim potnim listom Thiago Motta, ki ga je vodstvo odslovilo po izpadu iz lige prvakov.

Pod Tudorjevim vodstvom je Juventus na zadnjih devetih tekmah serie A dosegel pet zmag, tri neodločene izide in doživel en poraz. Slovita zasedba iz Torina, v letih 1985 in 1996 tudi zmagovalka nekdanjega pokala državnih prvakov oziroma lige prvakov, je minilo sezono v serie A končala na četrtem mestu za Napolijem, milanskim Interjem in Atalanto iz Bergama ter si izborila nastop v ligi prvakov v sezoni 2025/26.

Juventus bo nastopil tudi na bližnjem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA. V skupinskem delu ga najprej čakajo angleški Manchester City, maroški Wydad in Al Ain iz Združenih arabskih emiratov.