Številka 7, ki jo je nosil Cristiano Ronaldo? Ne pomeni mi nič

Juventus je predstavil svojo najdražjo okrepitev v zimskem prestopnem roku, navijače je nagovoril srbski nogometaš Dušan Vlahović. Italijanski novinarji so namenili veliko pozornosti dejstvu, da je odlični napadalec izbral majico s številko 7, ki jo je pred tem nosil Cristiano Ronaldo.

»Številka 7? Če sem povsem iskren, mi ne pomeni prav nič, izbral sem jo zato, ker je bila najbližja prosta številka do številke 9,« je zatrdil 22-letnik, ki je – za odškodnino 80 milijonov evrov – nedavno prestopil iz Fiorentine v Toskani osovraženi klub Juventus. »Najprej se želim zahvaliti vsem, ki so mi pomagali v Firencah: soigralcem, vodstvu kluba, trenerju in celotnemu mestu,« je nadaljeval srbski reprezentant.

Dybala? Nisem ga še spoznal, saj se nahaja v Argentini

Na vprašanje o primerjavi z Erlingom Haalandom in Kylianom Mbappejem je odgovoril v svojem slogu. »Ne razmišljam o njiju, želim čim močneje pomagati Juventusu v serie A in ligi prvakov,« je odvrnil Beograjčan. Podobno se je odzval na vprašanje, kako bo sodeloval v paru s Paulom Dybalo.

»Nisem ga še spoznal, saj se nahaja z reprezentanco Argentine. Paulo je vrhunski nogometaš, upam, da se čim prej spoznava, toda o tovrstnih dilemah odloča trener (Massimiliano Allegri, op. a.), ne jaz. V klubu namreč premoremo več šampionov, kakršni so Morata, Dybala, Kean, Bernardeschi in drugi,« je zaključil Vlahović.