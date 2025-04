Stojanovićev Koper neporažen sedem tekem, Rierovo Celje osem

Nogometaši Kopra in Celja so se v preloženi tekmi 25. kola 1. SNL razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). To je bil obračun tekmecev, ki se borita za mesta pri vrhu na prvenstveni lestvici in ki se bosta sredi maja merila tudi v finalu pokalnega tekmovanja. Obe ekipi sta sicer zaradi kazni pogrešali po enega igralca »z idejo«, domači Omarja El Manssourija, gosti pa Jegorja Pruceva. Koper je po remiju še neporažen pod vodstvom novega trenerja Slaviše Stojanovića, ligaški niz traja sedem tekem. Še eno več pa je dolga neporaženost celjskih igralcev Alberta Riere.

Če sam uvod ni prinesel posebnega razburjenja, pa so v 11. minuti prvi zagrozili Koprčani, ko je Tomi Jurić poskusil z glavo, vratar Ricardo Silva pa je bil na mestu. V 24. minuti je v kazenskem prostoru do strela prišel še Isaac Matondo, vendar bil nenatančen. Dotlej je bil Koper boljši tekmec, Celje je šele v 34. minuti prišlo do prve priložnost, ki pa jo je s strelom malce z leve strani kazenskega prostora zapravil v zadnjem času »vroči« Aljoša Matko. Še pred koncem polčasa je moral domači strateg Stojanović poseči po prvi menjavi, zamenjati je moral poškodovanega Tomija Jurića, z 12 goli drugega strelca lige.

V drugem polčasu dolgo ni bilo prave priložnosti, ekipi sta bili bolj ali manj enakovredni, a manjkal je pravi zaključek, prava ideja, tako da prav veliko strelov občinstvo na Bonifiki niti ni videlo. V 76. minuti pa je Koper le prišel do vodilnega zadetka. Prosti strel z 20 metrov malce z desne strani je izvedel Felipe Curcio ter z nizkim strelom, ki je bil verjetno mišljen kot podaja, matiral Silvo.

V 80. minuti je imelo tudi Celje lepo priložnost, vendar je Sandro Jovanović pred golovo črto preprečil veselje Tamarju Svetlinu, ki je sprožil iz osrčja kazenskega prostora. Osem minut pozneje je imel Svit Sešlar pri gostih na voljo prosti strel s slabih 20 metrov, a je žogo poslal čez gol. Je pa Sešlar v 90. minuti vpisal osmo podajo v sezoni (toliko jih ima na vrhu tudi Mariborov Jan Repas), ko je za koprsko obrambo lepo našel Svetlina, ta pa se je dobro odzval in zadel za 1:1.