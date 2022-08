Stolica niti na Partizanovem stolčku ni zdržal prav dolgo

Srbski trener Ilija Stolica, ki je leta 2018 vodil nogometaše Olimpije, podobno kot v Ljubljani niti na klopi beograjskega Partizana ni zdržal dolgo. Vodstvo »črno-belih« ga je odstavilo po neuspehu v kvalifikacijah za evropsko ligo.

V tretjem kolu so Beograjčane izločili igralci ciprskega kluba AEK Larnaca, ki je na prvi tekmi pred svojimi navijači zmagal z 2:1, včerajšnji povratni dvoboj pa se je razpletel z neodločenim izidom 2:2. Po novi slabi predstavi je prekipelo tudi navijačem, ki so verbalno napadali nogometaše in upravo Partizana.

Stolica, ki je na trenerskem položaju na začetku sezone zamenjal Aleksandra Stanojevića, je na šestih tekmah s svojimi varovanci iztržil le eno zmago; v prvem kolu srbskega prvenstva je bil Partizan boljši od Javora. Črno-beli za vodilno Crveno zvezdo v domači ligi zaostajajo že za sedem točk.

Partizan se bo tako kot slovenski prvak Maribor zdaj boril za nastop v skupinskem delu konferenčne lige, tekmec Beograjčanov v zadnjem, četrtem kolu kvalifikacij bo Hamrun z Malte.